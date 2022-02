Vetropack : Lancement de «International Year of Glass» avec des célébrations à Genève

Les célébrations de l'Année internationale du verre démarrent aujourd'hui avec une cérémonie d'ouverture de deux jours organisée dans le Palais des Nations à Genève. Rassemblant des communautés du verre venues du monde entier, le programme sera animé par 30 intervenants réputés qui partageront les dernières avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs réflexions sur le rôle clé du verre dans l'organisation d'une future société durable, conformément à l'Agenda 2030 des Nations unies.

La cérémonie de Genève constitue l'aboutissement de cinq années de travail mené par le comité de l'Année internationale du verre visant à faire reconnaître l'empreinte que le verre a laissé - et laisse encore aujourd'hui - sur la civilisation. Le verre accompagne l'humanité depuis des siècles. C'est l'un des matériaux les plus importants, les plus polyvalents et les plus aptes à la transformation de toute l'histoire. Utilisé dans tous les domaines, du conditionnement des aliments et des boissons dans des récipients à la distribution de vaccins, le verre est un parfait exemple d'emballage durable. Il est par ailleurs également utilisé dans les secteurs de la construction, de la médecine et de la chirurgie dentaire, des technologies de la communication et au-delà.

Tandis que les efforts visant à construire un avenir véritablement durable s'intensifient, le verre constitue un emballage idéal pour adopter des modes de production et de consommation durables incluant notamment la réutilisation et le recyclage. Vitaliano Torno, président de la Fédération européenne du verre d'emballage (FEVE) et président des opérations commerciales et O-I Europe d'O-I Glass, a déclaré:

«Une opportunité unique de célébrer le verre nous est offerte. Le verre est recyclable à l'infini. Il garantit qualité et sécurité quel que soit son nombre de recyclages et est presque totalement inerte. Il constitue un choix sain et esthétique qui consolide les marques et est apprécié de toutes les générations. Tous ces atouts en font le choix idéal pour les marques, les détaillants et les consommateurs.»

À cette fin, un récent rapport sur les habitudes des consommateurs publié par la FEVE a étudié plus de 150 rapports d'experts afin de comprendre ce qui motive les habitudes des consommateurs et comment les détaillants pourront exploiter ces tendances dans les années à venir. Les résultats confirment que le verre répond directement aux priorités des consommateurs: jamais ces derniers n'avaient été aussi soucieux de la durabilité et de la circularité environnementales tout en accordant la priorité à leur santé et à leur bien-être. Cette approche s'applique aux produits qu'ils achètent et à leurs emballages. Le verre arrive fort heureusement en tête des emballages qui respectent l'environnement, tout en aidant les marques à raconter leur histoire de manière authentique aux consommateurs d'aujourd'hui.

Représentant le comité de l'Année internationale du verre, John Parker a déclaré:

«Que vous soyez une marque qui cherche à mettre en valeur son produit ou un consommateur qui souhaite rendre hommage à un matériau iconique, 2022 est l'année de la célébration des nombreuses qualités éprouvées du verre. Appuyez-vous sur son héritage culturel de longue date, par exemple en renforçant sa contribution aux objectifs de développement durable des Nations unies. L'Europe affiche les meilleurs taux de recyclage du verre au monde, et des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années dans sa fabrication en vue d'accroître la durabilité de sa production et de sa consommation durables. Le passage à des énergies renouvelables et l'utilisation renforcée des ressources naturelles permettraient de progresser dans l'objectif d'une économie circulaire neutre sur le plan climatique. Il convient pour cela d'encourager la population à choisir et à recycler le verre, à considérer son recyclage et sa réutilisation comme une partie intégrante de nos futures habitudes de consommation, et à le recycler correctement, afin de permettre la réintégration de davantage de verre dans les nouvelles chaînes de production.»

En résumé, il est temps de célébrer le passé, le présent et le futur de ce matériau iconique et de réfléchir à la manière dont il contribue à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 des Nations unies. C'est pourquoi l'industrie du verre d'emballage invite l'ensemble des marques, clients et détaillants à participer aux célébrations, à promouvoir, à utiliser et à recycler les produits en verre comme l'emballage de demain, pour la santé du public et de la planète.

De plus amples informations sur la participation à l'Année internationale du verre sont disponibles sur https://iyog2022.org.

À propos de la FEVE - Eu Container Glass Federation

La FEVE est la fédération des fabricants européens des emballages en verre. Ses membres produisent plus de 20 millions de tonnes de verre par an. L'association compte une soixantaine d'entreprises membres appartenant à une vingtaine de groupes indépendants. Les usines de fabrication sont situées dans 23 États européens. Elles appartiennent à des sociétés mondiales de premier ordre ainsi qu'à des entreprises majeures au service des plus grandes marques du monde. L'industrie européenne du verre d'emballage contribue largement à l'économie de l'UE et soutient des secteurs essentiels. La chaîne de valeur du verre emploie plus de 125 000 personnes dans toute l'Europe. Elle garantit des chaînes logistiques locales résilientes ainsi qu'une proximité de service pour ses fournisseurs et clients. 610 millions d'euros sont investis chaque année dans la modernisation des usines. L'objectif est d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2 (soit 10 % des coûts d'exploitation et de maintenance). Le secteur exporte environ 1,2 milliard d'unités (bouteilles et bocaux vides). Si l'on considère les articles souvent ou presque toujours conditionnés dans du verre, le verre permet à l'UE des exportations supplémentaires dont le montant s'élève à près de 250 milliards d'euros (données de 2019).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Michael Delle Selve - E-MAIL m.delleselve@feve.org;

GSM: +32 475 52 24 58; TEL: +32 2 536 00 82

www.feve.org