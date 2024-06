Vetropack anticipe l'arrêt de la production du site de St-Prex pour raisons de sécurité

«Les experts externes sont arrivés à la conclusion qu'une poursuite de l'exploitation est théoriquement possible. Mais il faudrait qu'elle se déroule de manière continue et sans perturbation, et qu'elle soit accompagnée de mesures de contrôle accrues concernant l'état de la cuve", explique Johann Reiter. "Cependant, nous enregistrons actuellement à St-Prex un nombre inhabituellement élevé d'arrêts maladie et ne disposons donc plus de suffisamment de personnel qualifié pour assurer la fabrication du verre. Raison pour laquelle nous devons arrêter la production plus tôt que prévu».

La direction du groupe a informé aujourd'hui les représentants des travailleurs et les collaborateurs du site de cette décision et de son contexte. En raison de son ancienneté, la cuve de fusion aurait dû être remplacée prochainement. De plus, pendant la grève qui a touché l'usine au mois de mai, les installations de refroidissement ont souffert d'une surcharge temporaire. Vetropack avait alors demandé une expertise des installations et de la cuve de fusion afin de continuer à garantir un fonctionnement sécurisé.

«Nous avons commencé aujourd'hui à mettre en place toutes les mesures nécessaires à l'arrêt en bon ordre de la production à St-Prex", explique Johann Reiter, CEO du groupe Vetropack. "Nous ne pouvons et ne voulons pas faire de compromis ni sur la sécurité de nos collaborateurs ni sur la qualité de nos produits. Or, ces deux aspects ne peuvent plus être garantis en cas de poursuite de l'exploitation des installations de production dans l'état actuel».

Bülach, le 26 juin 2024 - Le groupe Vetropack, l'un des principaux fabricants européens d'emballages en verre, a annoncé aujourd'hui qu'il entamait la procédure d'arrêt de la production sur son site suisse de St-Prex. Deux mois plus tôt que prévu, la direction du groupe se voit contrainte de prendre cette mesure irréversible, car le mauvais état de la cuve de fusion ainsi qu'un effectif réduit ne permettent plus de garantir un fonctionnement sécurisé de l'usine. Le transfert de la production vers d'autres usines du groupe est déjà en cours.

Vetrorecycling n'est pas touché

L'arrêt de la production de verre à St-Prex n'aura pas de conséquences sur les autres activités de Vetropack en Suisse: «Nous continuerons à assumer nos responsabilités dans le domaine du recyclage du verre usagé et poursuivrons sans changement notre collaboration avec nos partenaires municipaux», a déclaré Johann Reiter. «Nous ne prévoyons pas non plus de nous retirer de Suisse, notre marché d'origine. Le siège de notre entreprise demeure à Bülach».

A propos de Vetropack

Le groupe Vetropack est l'un des principaux fabricants d'emballages en verre pour l'industrie alimentaire et des boissons en Europe, avec environ 3800 collaborateurs et un chiffre d'affaires net de CHF 898,8 millions en 2023. Vetropack dispose d'usines de production ultramodernes ainsi que de bureaux de vente et de distribution en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Croatie, en Slovaquie, en Ukraine, en Italie, en République de Moldavie et en Roumanie.

Par notre travail, nous rendons possible la consommation de produits alimentaires et de boissons de manière sûre, élégante et responsable. En effet, le verre est une solution d'emballage durable et le matériau parfait pour des emballages sûrs pour les aliments. Grâce à notre approche globale Service-plus, nous aidons nos clients à optimiser leurs chaînes de valeur et garantissons ainsi la sécurité des consommateurs. Pour ce faire, nous misons sur des relations étroites et à long terme. La recherche d'une empreinte carbone minimale tout au long de la chaîne d'approvisionnement et l'engagement en faveur du recyclage, clé de l'optimisation du cycle de vie des produits, caractérisent notre conception de la responsabilité environnementale et de la rentabilité.

