Vetropack Holding SA est une société holding basée en Suisse qui fabrique des emballages en verre pour l'industrie alimentaire et des boissons. Le groupe propose des services tels que la conception, la production et la livraison de verre sur mesure, ainsi que des services de conseil et d'assistance dans le domaine de l'analyse des emballages, de l'embouteillage, du conditionnement, de la technologie de fermeture, du raffinement décoratif et de l'étiquetage. Le groupe Vetropack exploite sept sites de production et 16 fours de fusion avec une capacité de production globale de plus de 4 000 tonnes par jour. L'entreprise exploite des centres de collecte sur son site de production afin que le verre usagé puisse être apporté pour être recyclé. La société est active sur le territoire national et à l'étranger, notamment : Autriche, République tchèque, Slovaquie, Croatie et Ukraine.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier