Lausanne (awp/ats) - A l'issue mardi de la procédure de consultation, le personnel de Vetropack, accompagné par les syndicats Unia et Syna, a déposé un projet "solide économiquement et innovateur écologiquement pour assurer l'avenir de l'entreprise". Les syndicats demandent à son président "de faire de St-Prex le fer de lance de l'innovation" du groupe.

Le rapport sur les alternatives à la fermeture de la dernière verrerie industrielle de Suisse a été remis mardi après-midi. Dans un dossier de plus de 50 pages, les groupes de travail ont chiffré les investissements, analysé les modernisations et innovations stratégiques nécessaires, indiquent les syndicats dans un communiqué.

Le rapport propose ainsi l'adoption d'une technologie de fusion de verre par oxy-combustion connectée à un générateur d'oxygène. De nouveaux dispositifs de récupération de chaleur et d'énergies renouvelables seraient installés en parallèle.

Consommation réduite

Déjà éprouvées par des concurrents, ces technologies réduiraient de 35% la consommation énergétique de l'usine (eau, gaz naturel et électricité). Elle deviendrait ainsi exemplaire au regard des nouvelles normes internationales et nationale sur le rejet de CO2.

La technologie choisie prévoit également des lignes de production plus flexibles. Si le projet nécessite des investissements de plusieurs dizaines de millions de francs suisses, il permet ensuite une production non seulement plus écologique mais aussi plus économique. La reconfiguration des lignes de production occasionnerait une réduction de personnel d'environ 5%.

Démarches à entamer

Le rapport comprend également des propositions concrètes sur la stratégie commerciale du groupe. Elles garantissent une rentabilité assurée et des coûts de production comparables à ceux des autres sites Vetropack en Europe, tout en offrant la qualité swiss made, affirme le communiqué.

Les syndicats et le personnel appellent l'entreprise à enfin entamer des démarches concrètes avec les autorités cantonales et fédérales pour maintenir une filière complète de recyclage et de production de verre.

Les travailleurs iront déposer une copie de leur rapport jeudi à Bülach (ZH) auprès du président du conseil d'administration Claude Cornaz qu'ils appellent à "être aussi visionnaire que ses aïeux". En tant "qu'actionnaire à plus de 70% de Vetropack, l'avenir du site est entre ses mains, mais aussi la filière verre de proximité la plus écologique d'Europe".

Incompréhensible

Au vu du dossier étayé déposé et des conditions-cadre actuelles, la fermeture du site de St-Prex qui compte 175 employés serait "totalement injustifiée, incompréhensible et inacceptable", relèvent les syndicats. Elle l'est encore moins du fait que la volonté politique cantonale et communale réexprimée récemment exclut toute opération immobilière sur le site.

Pour mémoire, la direction de Vetropack avait annoncé début mars l'ouverture d'une procédure de consultation concernant la fermeture de son site de St-Prex pour manque de rentabilité. La procédure a été prolongée jusqu'au 30 avril. Nombre d'élus communaux et cantonaux ont appelé au maintien de l'usine en déposant divers textes parlementaires.

ats/rp