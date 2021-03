Vetropack : Bon niveau pour les résultats du groupe Vetropack mal-gré un exercice annuel marqué par la pandémie de Co-vid-19

Le groupe Vetropack a poursuit une sa stratégie d'expansion et a racheté la verrerie moldave Glass Container Company S.A. le 10 décembre 2020. Cette acquisition permet au groupe de continuer sa croissance dans une région où il fabrique et vend des emballages en verre depuis près de trois décennies avec succès. La nouvelle filiale s'intègre parfaitement dans les marchés de Vetropack en Europe centrale et orientale et a été intégralement consolidée à partir du 30 novembre 2020.

Au cours de l'exercice 2020, le groupe Vetropack a vendu 4,86 milliards d'unités de verre d'emballage (2019: 5,16 milliards d'unités), soit une baisse de 5,9 pour cent par rapport à l'année précédente. Les restaurants ayant été fermés pendant plusieurs mois en raison du coronavirus, la demande de vin, de bière, et de boissons sucrées, d'eau minérale et de jus de fruits a baissé de manière sensible. Simultanément, le confinement a toutefois entraîné une hausse de la demande d'aliments conditionnés dans des conserves en verre. Le groupe a réalisé des recettes nettes consolidées de CHF 662,6 millions, soit une baisse de 7,3 pour cent par rapport à l'année précédente (2019: CHF 714,9 millions.). En devises locales, cette baisse s'élève à 3,5 pour cent seulement. En raison du changement des assortiments de produits liés à la pandémie, ce sont essentiellement les emballages en verre à bas prix qui ont été touchés par la baisse. De manière globale, le prix moyen des emballages en verre vendus a ainsi augmenté.

Chiffres financiers 2020:

• Recettes nettes: CHF 662,6 millions (2019: CHF 714,9 millions)

• EBIT: CHF 76,1 millions (2019: CHF 89,4 millions)

• Marge EBIT: 11,5 pour cent (2019: 12,5 pour cent)

• Bénéfice consolidé: CHF 81,2 millions (2019: CHF 72,4 millions)

• Liquidités nettes: CHF 59,7 millions (2019: CHF 81,4 millions.)

• Cash-flow: CHF 141,2 millions (2019: CHF 153,3 millions)

• Marge de cash-flow: 21,3 pour cent (2019: 21,4 pour cent)

• Part de fonds propres: 77,0 pour cent (2019: 78,8 pour cent)

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Vetropack a veillé à coordonner les capacités de l'ensemble du groupe pour optimiser les réductions de production nécessaires. Des réductions de coûts drastiques ont parallèlement été mises en œuvre dans tous les secteurs. Ces séries de mesures ont permis au groupe Vetropack d'atteindre un EBIT consolidé de CHF 76,1 millions (2019: CHF 89,4 millions) et une marge EBIT de 11,5 pour cent des recettes nettes (2019: 12,5 pour cent).

Le bénéfice annuel consolidé a enregistré une hausse de 12,2 pour cent pour atteindre 81,2 millions (2019: CHF 72,4 millions) et la marge brute s'est élevée à 12,3 pour cent (2019: 10,1 pour cent). Au cours du premier semestre 2020, le groupe Vetropack a vendu un immeuble non nécessaire à l'exploitation dans le canton de Zurich. Le produit unique de la vente s'est élevé à CHF 9,1 millions après impôts.

Au cours de l'exercice, le cash-flow s'est élevé à CHF 141,2 millions (2019: CHF 153,3 millions), soit 21,3 pour cent du chiffre d'affaires net (2019: 21,4 pour cent). Le groupe Vetropack a dépensé 73,7 millions (2019: CHF 123,7 millions) pour des investissements matériels et immatériels. L'investissement principal a été la construction d'un nouveau bassin de fusion et de l'infrastructure correspondante dans l'usine croate. Au cours du deuxième semestre, CHF 42,8 millions ont par ailleurs été investis pour l'acquisition de la nouvelle usine en Moldavie. Tous les investissements ont été entièrement financés par les fonds propres du groupe. Le cash-flow disponible s'est élevé à CHF 37,9 millions (2019: CHF 28,1 millions). Les liquidités nettes du groupe ont diminué et représentent CHF 59,7 millions (2019: CHF 81,4 millions).

Les capitaux propres ont pu être portés à CHF 763,6 millions (2019: CHF 748,4 millions). Le ratio de fonds propres a légèrement diminué pour s'établir à 77,0 pour cent (2019: 78,8 pour cent).

À la fin de l'exercice, le groupe Vetropack employait 3882 collaborateurs (31 décembre 2019: 3366 collaborateurs).

La pandémie de Covid-19 a touché tous les domaines. Les délais nécessaires à un retour à la normale pour l'économie sont encore incertains.

Le groupe Vetropack pourra disposer de l'ensemble de ses capacités pour l'exercice 2021; aucune révision majeure des bassins de fusion n'est en effet nécessaire. La tendance favorable à l'emballage en verre se poursuit, ce qui nous permet d'envisager la pleine utilisation de nos capacités disponibles en 2021.

En 2020, les changements consécutifs au Covid ont entraîné une augmentation des stocks dans tout le secteur européen du verre d'emballage. Les coûts de matières premières, de l'énergie et des transports ont par ailleurs diminué. La compétitivité du marché et la pression sur les marges se sont par conséquent accrues au cours de l'exercice. Début 2021, les coûts de l'énergie et des transports ont en revanche augmenté de manière considérable. Il n'est pas certain que ces hausses de coûts seront à court terme acceptés par le marché.

En conséquence, nous estimons que, sous réserve que les taux de change se maintiennent, le groupe devrait pouvoir augmenter ses recettes nettes en 2021. La marge EBIT devrait elle légèrement reculer.

La planification et la construction de la nouvelle usine de Boffalora sopra Ticino constituera en 2021 un projet stratégique essentiel. Le premier coup de pioche aura lieu dans le courant de cette année.

Le Conseil d'administration invite l'Assemblée générale à verser un dividende de CHF 1.30 brut (2019: CHF 1.30) par action nominative A et de CHF 0.26 brut (2019: CHF 0.26) par action nominative B.

L'Assemblée générale de Vetropack Holding SA se tiendra à Bülach le mercredi 21 avril 2021 à 11h15, sans participation physique des actionnaires.

Le rapport est uniquement disponible en ligne avec fonction de téléchargemen: www.vetropack.com/fr/vetropack/relations-avec-les-investisseurs/publications-financieres/