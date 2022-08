Vetropack: perte au premier semestre en raison de dépréciations en Ukraine

Genève (awp) - Le verrier Vetropack a vu ses ventes progresser au premier semestre, en dépit du recul des volumes, mais inscrit au final une perte en raison de dépréciations liées à la fermeture de son usine en Ukraine, fortement endommagée par l'invasion du pays par la Russie.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe vaudois a réalisé un chiffre d'affaires de 435,0 millions de francs suisses, en hausse de 9,0% sur un an. Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est pour sa part amélioré de 3,6% à 48,3 millions, écrit Vetropack mardi dans un communiqué. La marge afférente s'est établie à 11,1%, contre 11,7% un an plus tôt.

Les dommages subis par l'usine de Gostomel, en Ukraine, en raison des combats lors de l'invasion du pays par la Russie en février dernier, ont entraîné une dépréciation de 46,5 millions de francs suisses. Au final, Vetropack boucle le semestre sur une perte nette de 9,7 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 40,4 millions sur la même période l'an dernier.

Le chiffre d'affaires de Vetropack est conforme aux prévisions des analystes interrogés par AWP, l'Ebit est même meilleur qu'attendu, tandis que la perte est plus lourde qu'anticipé.

La forte hausse des coûts de l'énergie a engendré des ajustements des prix de grande ampleur sur le marché des emballages en verre, écrit Vetropack. La majorité des augmentations de coûts a ainsi pu être compensée, note l'entreprise. Elle peine cependant à répondre à la demande élevées, ce d'autant plus qu'elle a dû se passer de son usine en Ukraine.

Les effectifs de Vetropack sont passés de 3914 employés fin juin 2021 à 3570 un an plus tard, en raison de la fermeture du site ukrainien. Quant au volume de production, il a reculé de 3,3% à 761'000 tonnes.

L'accès à l'usine de Gostomel n'a pu être rétabli que très récemment et l'entreprise n'a pas encore pu faire un inventaire des dégâts, ni évaluer les possibilités d'une reprise de la production.

Les incertitudes relatives à l'approvisionnement en gaz rendent les prévisions difficile pour l'industrie du verre, souligne Vetropack. Pour l'exercice en cours, l'entreprise prévoit, à taux de change constants et dans les conditions actuelles, un chiffre d'affaires en légère hausse par rapport à 2021, pour une marge Ebit à un chiffre, dans le haut de la fourchette. Le résultat net sera en revanche moins important que l'an dernier, compte tenu des ajustements.

