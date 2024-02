V. F. Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - vêtements, chaussures et accessoires décontractés et de sport (45%) : marques Vans®, Supreme®, Kipling®, Napapijri®, Eastpak®, JanSport® et Eagle Creek® ; - vêtements, chaussures et équipements de plein air (44,7%) : marques The North Face®, Timberland®, Smartwool®, Icebreaker® et Altra® ; - vêtements et chaussures de travail (10,2%) : marques Dickies® et Timberland PRO® ; - autres (0,1%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (99,4%) et royalties (0,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,2%), Amériques (5%), Europe (28,3%) et Asie-Pacifique (16,5%).

Secteur Habillement et accessoires