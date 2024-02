VF Corporation a annoncé la nomination de Caroline Brown au conseil d'administration de la société, à compter du 14 février 2024. Cette nomination fait suite à un engagement constructif avec les actionnaires de VF, notamment Engaged Capital, LLC ("Engaged Capital"). VF a également l'intention de nommer au conseil d'administration un autre administrateur indépendant à court terme, en accord avec Engaged Capital, et considérera en priorité les candidats qui ont été identifiés par Engaged Capital (l'"administrateur supplémentaire").

VF s'attend à ce que Mme Brown et l'administrateur supplémentaire soient nommés lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de VF en 2024 (l'" assemblée annuelle ") et qu'à l'issue de l'assemblée annuelle, le conseil d'administration de VF comprenne 13 administrateurs, dont au plus 11 des administrateurs actuels de VF. Mme Brown est une dirigeante, une administratrice, une investisseuse et une conseillère accomplie, qui compte plus de 30 ans d'expérience au sein d'entreprises mondiales du secteur de l'habillement et de la mode. De 2019 à 2023, elle a été directrice générale de Closed Loop Partners, une société d'investissement basée à New York et un centre d'innovation axé sur le développement de l'économie circulaire, où elle a dirigé la pratique de la mode de la société.

Mme Brown a précédemment occupé le poste de directrice générale de Donna Karan International (DKI) et de DKNY de 2015 à 2017. Au cours de cette période, elle a dirigé la transformation de DKI, en élevant le design des produits, en modernisant l'identité de la marque, en supervisant les réalignements de la structure organisationnelle et les consolidations de la chaîne d'approvisionnement. Elle a dirigé l'entreprise lors de sa vente par LVMH à G-III Apparel Group.

Avant DKI, Mme Brown était présidente de Carolina Herrera, une maison de mode de luxe appartenant à PUIG, où elle a dirigé l'évolution du développement des produits, de l'architecture de la marque et de l'expansion internationale. Avant cela, elle a été directrice générale pour les États-Unis d'Akris Inc, une marque de mode de luxe basée en Suisse. Mme Brown a commencé sa carrière chez Giorgio Armani, où elle a occupé pendant plus de dix ans des postes de direction dans les domaines du marketing et de la communication.

Mme Brown a siégé à de nombreux conseils d'administration d'entreprises innovantes dans le secteur de la mode, notamment EILEEN FISHER, Browzwear, Dimpora, By Rotation, For Days, et d'autres. Elle est membre du conseil consultatif de la MIT Sloan Sustainability Initiative et conseillère du Martin Trust Center for Entrepreneurship de la MIT Sloan School of Management.