VF Corp dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la demande de North Face

VF Corp a dépassé les attentes de Wall street pour son bénéfice du quatrième trimestre mardi, grâce à des prix plus élevés et à une demande résistante pour la marque North Face du fabricant de vêtements, en particulier en Europe et en Asie.

Les actions de la société ont augmenté de près de 3 % dans les échanges prolongés, car elle a également signalé une reprise en Chine.

L'entreprise a augmenté les prix de ses vêtements et chaussures afin de protéger ses marges bénéficiaires de la hausse des coûts d'approvisionnement et de distribution. Toutefois, les tarifs du fret aérien et maritime ont baissé au cours du trimestre, ce qui a stimulé son résultat net.

Les revenus de VF Corp provenant de la marque North Face ont bondi de 12 %, tandis que toutes ses autres marques, y compris Vans et Timberland, ont connu un déclin dans un "environnement de consommation difficile".

Les ventes dans les Amériques, la plus grande région de l'entreprise, ont baissé de 7 %. Le chiffre d'affaires global a baissé de 3 %, à 2,74 milliards de dollars, au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er avril, mais a atteint les estimations moyennes des analystes, selon Refinitiv.

Les prévisions de revenus et de bénéfices du fabricant de baskets Vans pour l'ensemble de l'année ont également été inférieures aux estimations, car l'inflation persistante nuit aux dépenses des consommateurs en matière d'habillement et de chaussures dans les Amériques.

Sur le marché chinois, cependant, l'entreprise a enregistré une croissance de 3 % de ses ventes après que le pays a mis fin à sa politique stricte de zéro COVID à la fin de l'année dernière.

VF Corp prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 2,05 et 2,25 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,17 dollars.

La société basée à Denver, dans le Colorado, a publié un bénéfice trimestriel ajusté de 17 cents par action, dépassant les attentes de 14 cents. (Reportage d'Anne Florentyna Gnanaraja Sekar à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)