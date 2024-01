VFS Thread Dyeing Ltd est un fabricant et un fournisseur de produits de fil à coudre pour l'industrie de l'habillement. Les principales activités de l'entreprise comprennent la teinture et le finissage de différents types de fils à coudre. La société est principalement engagée dans la teinture et le finissage de différents types de fils à coudre pour l'industrie du prêt-à-porter au Bangladesh, orientée à 100 % vers l'exportation. Ses fils à coudre destinés à l'exportation se composent de polyester filé, de filaments synthétiques de toutes qualités et de fils de nylon. Elle opère dans un seul segment, celui de la teinture et de la finition des fils à coudre. Ses produits comprennent le fil à coudre en polyester filé, le fil à âme en polyester et le filament synthétique et sont utilisés pour coudre les tricots, les vêtements de sport, les cuirs et d'autres produits industriels. Parmi les différents produits de l'entreprise, le fil de polyester filé et le polyester texturé (fil de filament synthétique) sont utilisés dans les produits de confection, tandis que le fil de base est utilisé dans les vêtements de mode (lingerie et maillots de bain).

Secteur Textiles et Cuirs