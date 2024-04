VGI Partners Global Investments Limited est une société d'investissement basée en Australie. L'activité principale de la société est de fournir aux actionnaires l'accès à un portefeuille concentré, composé principalement d'investissements à long terme et de positions à court terme dans des titres mondiaux cotés. La société investit en Amérique du Nord, au Royaume-Uni/Europe et en Asie. Elle investit également dans divers secteurs, notamment les bourses et les services financiers, le commerce électronique et Internet, les bourses et les services financiers, les technologies de l'information, les jeux et les divertissements, les technologies médicales et l'automatisation industrielle. Le gestionnaire d'investissement de la société est Regal Partners Limited (RPL).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds