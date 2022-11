VGP : GP offre publique de souscription (avec droit de préférence extralégal pour les actionnaires existants) d'un maximum de 5.458.262 nouvelles actions, représentant un maximum de EUR 302.933.541

Ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, ou dans toute autre juridiction où la publication, la distribution ou la diffusion est illégale. Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. COMMUNIQUE DE PRESSE INFORMATION REGLEMENTEE - INFORMATION PRIVILEGIEE 25 novembre 2022, Anvers, Belgique - 10h30 a.m. VGP offre publique de souscription (avec droit de préférence extralégal pour les actionnaires existants) d'un maximum de 5.458.262 nouvelles actions, représentant un maximum de EUR 302.933.541 94,43% des nouvelles actions souscrites à la clôture de la Période de Souscription pour les détenteurs de Droits de Préférence. Début du Placement Privé de Scrips le 25 novembre 2022 - Suspension de la négociation jusqu'à la publication des résultats de l'offre1 Un investissement dans les Nouvelles Actions comporte des risques et des incertitudes significatifs. Les investisseurs potentiels doivent être capables d'assumer le risque économique d'un investissement dans les Nouvelles Actions, les Droits de Préférence ou les Scrips, ainsi que d'assumer une perte partielle ou la perte totale de leur investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités à lire l'intégralité (et notamment la section relative aux Facteurs de risque à partir de la page 9) du Prospectus approuvé par la FSMA, le 15 Novembre 2022 et qui est disponible sur le site internet (www.vgpparks.eu). Les investisseurs doivent avoir notamment conscience que la solvabilité et la liquidité de la Société dépendent de la viabilité de ses activités de promotion immobilière, de sa capacité à conclure de nouveaux contrats de location et de ses cycles de vente de projets achevés la Deuxième Joint Venture et à la Quatrième Joint Venture, en tenant compte du report de la première clôture avec la Quatrième Joint Venture. Au cours de la Période de Souscription avec Droits de Préférence, qui s'est clôturée le 24 novembre 2022 (16h00 CET), 5.153.976 Nouvelles Actions, soit 94,43% du nombre maximum de Nouvelles Actions offertes à la souscription, ont été souscrites à un prix de souscription de 55,50 euros par Nouvelle Action, sur la base de 1 Nouvelle Action pour 4 Droits de Préférence. Les 1.217.146 Droits de Préférence non exercés ont été automatiquement convertis en un nombre égal de Scrips. Ces Scrips seront mis en vente dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés en Belgique et sous forme d'un placement privé non soumis à l'obligation d'établir un prospectus ou à d'autres formalités similaires dans les territoires déterminés par l'Émetteur en concertation avec les Global Coordinators. Le Placement Privé de Scrips sera effectué conformément à la réglementation S de la Loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières, telle que modifiée. Le Placement Privé de Scrips sera organisé sous forme de procédure accélérée de construction du livre d'ordre afin de déterminer un prix de marché unique par Scrip. Le Placement Privé de Scrips aura lieu à partir de la publication de ce communiqué de presse et devrait se clôturer le même jour. Les investisseurs qui acquièrent des Scrips s'engagent irrévocablement à exercer leurs Scrips et donc à souscrire au nombre correspondant de Nouvelles Actions au Prix d'Émission et d'après le Ratio, soit 1 Nouvelle Action (à 55,50 EUR par Nouvelle Action) pour 4 Droits de Préférence sous forme de Scrips. 1 1 Sauf indication contraire dans ce communiqué de presse, les termes en majuscules dans ce communiqué de presse ont la signification définie dans le Prospectus préparé dans le cadre de l'Offre. Classification : Internal

Le produit net (éventuel) de la vente des Scrips (arrondi à l'eurocent entier inférieur par Droit de Préférence non exercé) après déduction des frais, charges et toutes formes de dépenses que l'Émetteur doit engager pour la vente des Scrips (le "Produit Net des Scrips"), sera réparti proportionnellement entre tous les détenteurs de Droits de Préférence non exercés et sera payé aux détenteurs de ces Droits de Préférence non exercés sur présentation du coupon n° 11, à partir du 30 novembre 2022. Si le Produit Net des Scrips est inférieur à 0,01 EUR par Droit de Préférence non exercé, les détenteurs de ces Droits de Préférence non exercés n'ont pas le droit de recevoir de paiement et, au lieu de cela, le Produit net des Scrips sera transféré à l'Émetteur. Les résultats des souscriptions de Nouvelles Actions résultant de l'exercice des Scrips et le Produit Net des Scrips dû aux détenteurs de Droits de Préférence non exercés, seront publiés dans un communiqué de presse sur le site internet de la Société, en principe plus tard aujourd'hui, le 25 novembre 2022. Le paiement et la livraison des Nouvelles Actions devraient être effectués avec une date de valeur au 29 novembre 2022 et le compte des souscripteurs sera débité à la même date (sous réserve des procédures de l'intermédiaire financier concerné) (sauf pour les souscriptions avec Droit de Préférence attachés aux Actions Existantes nominatives, pour lesquelles le paiement devait parvenir à la Société avant le 24 novembre 2022 à 16h00 CET). Les Nouvelles Actions seront en principe négociables sur le marché réglementé d'Euronext Brussels à partir du 29 novembre 2022. La négociation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Brussels a été, à la demande de la Société, suspendue à partir de l'ouverture des marchés plus tôt aujourd'hui, 25 novembre 2022, jusqu'à la publication du communiqué de presse relatif aux résultats de l'Offre (après la réalisation du Placement Privé de Scrips). Toute décision d'investir dans des titres dans le cadre de l'Offre doit être basée sur l'ensemble des informations fournies dans le Prospectus, et tout supplément à celui-ci, le cas échéant. L'approbation du Prospectus par la FSMA ne doit pas être comprise comme une approbation des nouvelles actions offertes ***** Belfius Bank NV en coopération avec Kepler Cheuvreux S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV, J.P Morgan SE et KBC Securities NV agissent en tant que Global Coordinators dans cette transaction. A propos de VGP VGP est un propriétaire, gestionnaire et promoteur paneuropéen de biens immobiliers logistiques et semi- industriels de haute qualité. VGP exploite un modèle d'entreprise entièrement intégré, avec des capacités et une expertise de longue date dans toute la chaîne de valeur. Fondée en 1998 en tant que promoteur immobilier familial belge en République tchèque, VGP compte aujourd'hui environ 380 ETP et opère dans 19 pays européens, directement et par le biais de plusieurs Joint Ventures 50/50. En juin 2022, la valeur brute des actifs de VGP, y compris les Joint Ventures à 100%, s'élevait à 6,53 milliards d'euros. VGP est cotée sur Euronext Brussels. (ISIN : BE0003878957) Pour plus d'informations, merci de visiter: http://www.vgpparks.eu Coordonnées pour les investisseurs et les médias Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433 (VP - Business Development & Investor Relations)

INFORMATION IMPORTANTE CE DOCUMENT VOUS EST FOURNI UNIQUEMENT POUR VOTRE INFORMATION ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU REDISTRIBUÉ, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, À TOUTE AUTRE PERSONNE. CE DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DES ACTIONS ORDINAIRES, OU DES DROITS Y AFFÉRENTS, DE VGP NV (LA "SOCIÉTÉ", ET CES ACTIONS ORDINAIRES ET DROITS ENSEMBLE, LES "TITRES"). TOUTE OFFRE D'ACQUISITION DE TITRES SERA FAITE, ET TOUT INVESTISSEUR DEVRA PRENDRE SA DÉCISION D'INVESTISSEMENT, UNIQUEMENT SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS QUI SERA MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC DANS LE CADRE DE L'OFFRE PROPOSÉE. LORSQU'IL SERA MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC, DES EXEMPLAIRES DU PROSPECTUS POURRONT ÊTRE OBTENUS GRATUITEMENT SUR LE SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ.

LA DISTRIBUTION DE CE DOCUMENT DANS D'AUTRES JURIDICTIONS PEUT ÊTRE LIMITÉE PAR LA LOI ET LES PERSONNES EN POSSESSION DE CE DOCUMENT DOIVENT S'INFORMER DE CES RESTRICTIONS ET LES RESPECTER. TOUT MANQUEMENT À CES RESTRICTIONS PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS DE CES AUTRES JURIDICTIONS. EN ACCEPTANT CE DOCUMENT, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES.