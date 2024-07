VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC - investisseur londonien dans les infrastructures énergétiques - achète un portefeuille de sept centrales solaires et de deux centrales éoliennes en Europe, dans le cadre d'une transaction qui sera réalisée en deux phases. Une fois pleinement opérationnel, le portefeuille aura une capacité installée totale de 248,4 mégawatts et devrait produire 489 900 mégawattheures par an.

Richard Lum, codirecteur de l'information de Victory Hill Capital Partners LLP, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer ce nouvel investissement, qui portera à 36 le nombre total d'actifs dans le portefeuille de GSEO, répartis dans sept pays et six technologies. La transaction engage le capital précédemment affecté au deuxième projet de notre programme britannique d'énergie flexible et de capture et réutilisation du carbone, dans un programme qui générera des rendements pour les actionnaires d'une manière plus efficace en termes de temps, sans compromettre les rendements".

Cours actuel de l'action : 74,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

Par Holly Beveridge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.