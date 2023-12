VH Global Sustainable Energy Opportunities plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements stables, principalement sous la forme de distributions de revenus, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructures énergétiques durables, principalement dans des pays membres de l'Union européenne (UE), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Partenaire clé de l'OCDE. La politique d'investissement de la société stipule qu'elle vise à atteindre la diversification principalement en faisant une gamme d'investissements dans des infrastructures d'énergie durable à travers un certain nombre de géographies distinctes et un mélange de technologies qui s'alignent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (SDGs) où les investissements contribuent directement à l'accélération de la transition énergétique vers un monde à zéro carbone net. Victory Hill Capital Advisors LLP agit en tant que conseiller en investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds