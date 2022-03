Paramount+ s'associe à Gaumont pour produire des séries

Paramount+, le service mondial de streaming de Paramount Global, a annoncé aujourd’hui un partenariat de long terme avec Gaumont, société de production mondialement reconnue avec des succès récents comme Lupin, Narcos, Barbarians et Stillwater, pour produire des séries de classe mondiale. Cet accord a pour objectif de permettre à Paramount+ de diversifier son offre afin de toucher tous les publics et enrichir la proposition de contenus de Paramount+ dans le monde entier.



Gaumont produira ces contenus originaux en association avec le studio international de Paramount, VIS, dans le cadre d'une stratégie éditoriale ambitieuse de Paramount+ qui prévoit la mise en production de 50 nouveaux projets en 2022. VIS aura accès au vaste réseau de talents de Gaumont sur les principaux marchés de Paramount+, notamment en Amérique latine et en Europe.



Paramount+ continue d'élargir sa présence mondiale avec des lancements prévus au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en France, en Allemagne, Autriche, Suisse et en Italie en 2022.