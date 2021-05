Viacom : VIACOMCBS écrase le consensus grâce au streaming et à la publicité

ViacomCBS a publié un bénéfice au premier trimestre 2021 de 899 millions de dollars, soit 1,42 dollar par action, contre 501 millions, ou 81 cents par action, un an plus tôt à la même époque. En données ajustées, le BPA est de 1,52 dollar (contre 1,12 dollar il y a un an), pour un consensus FactSet de 1,23 dollar. Le chiffre d'affaires du géant des médias a également dépassé les attentes, à 7,41 milliards de dollars (+14%), contre un consensus de 7,32 milliards, porté notamment par la progression de 65% sur un an des revenus du streaming, et 21% de ceux de la publicité.



Grâce en particulier à Paramount+, ViacomCBS compte désormais 36 millions d'abonnés à ses services de streaming à travers le monde, soit une hausse de 6 millions.