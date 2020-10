ViacomCBS : nouvelle structure de direction pour le streaming

20/10/2020 | 15:55

Le groupe de médias et de divertissement ViacomCBS annonce la création, avec effets immédiats, d'une nouvelle structure intégrée de direction pour son écosystème global de services de streaming (téléchargement) gratuits et payants.



Tom Ryan, actuellement directeur général (CEO) de Pluto TV, prendra ainsi les fonctions de CEO de ViacomCBS Streaming, supervisant CBS All Access, qui sera relancé sous le nom de Paramount+ début 2021, et Pluto TV.



Marc DeBevoise quittera ses fonctions de directeur numérique de ViacomCBS et de CEO de ViacomCBS Digital, servant comme conseiller jusqu'à fin 2020. Kelly Day, directrice opérationnel (COO) de ViacomCBS Networks International (VCNI), verra ses responsabilités élargies pour superviser toutes les plateformes numériques et streaming hors Etats-Unis.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.