Super Bowl, Paramount+ : l’actualité de VIACOMCBS, le groupe média qui vaut 38 milliards de dollars.

VIACOMCBS est l’une des majors des médias américaines avec DISNEY, TIME WARNER AT&T, COMCAST, NEWSCORP et BERTELSMANN, qui représentent à elles six 90% du marché.

Ces six firmes sont l’exemple même du phénomène de concentration des entreprises dans tous les secteurs de l’économie mondialisée du 21ème siècle. Dans l’industrie des médias, on parle en l’occurrence de convergence entre contenus et tuyaux contenants, c’est-à-dire entre productions de films, d’information, etc. et téléphonie et internet d’autre part.

Les majors américaines du cinéma par exemple, sont détenues par ces mastodontes : 20th Century Fox et Walt Disney par DISNEY, Warner Bros. par Time Warner AT&T, Universal Pictures par COMCAST et Paramount Pictures par VIACOMCBS. Columbia Pictures est détenu par le groupe SONY que l’on ne classe pas dans le secteur Média et Services de communication.

Un symbole de puissance du groupe VIACOMCBS sont ses bureaux. Si ceux de VIACOM sont à Los Angeles, la capitale mondiale du cinéma, ceux de CBS consistent en une tour entière sur la 52ème rue de Manhattan à New York.

2021 s’annonce comme une grande année pour la major des médias dont le cours de l’action et donc la capitalisation boursière progressent de 64% depuis le 1er janvier. Deux évènements expliquent cette tendance : les recettes du Super Bowl 2021 dont CBS était diffuseur se sont élevées à 545 millions de dollars, en hausse de +22% par rapport à 2020. Le groupe va par ailleurs lancer ce printemps sa plateforme de SVOD Paramount+, une « super version » de CBS All Access qui en plus du catalogue déjà bien fourni de Paramount Pictures, proposera de nouvelles œuvres originales comme ses concurrents NETFLIX, APPLE TV+, DISNEY+ et AMAZON PRIME.

Pour optimiser son lancement dans un contexte très concurrentiel, Paramount+ a dépensé 30 millions de dollars de spots publicitaires auprès des 100 millions de téléspectateurs américains durant le Super Bowl, payés à CBS donc… C’est l’avantage d’être un groupe média puissant. L’argent reste dans la famille.