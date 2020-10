ViacomCBS : Pierluigi Gazzolo va quitter ViacomCBS Networks International

Kelly Day a été promue à la direction de la Division du Streaming international

JC Acosta va diriger l'expansion en cours de ViacomCBS International Studios

ViacomCBS Networks International (VCNI), une division de ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), a confirmé aujourd'hui le départ de l'un de ses cadres le plus longtemps en poste, Pierluigi Gazzolo, qui va quitter son poste de président du Streaming et des Studios de VCNI à la fin du mois afin de concentrer son activité sur d'autres intérêts.

Au cours de son mandat de président du Streaming et des Studios chez VCNI, M. Gazzolo a défini avec succès la proposition de contenu, l'équipe et la stratégie de mise en marché en vue du lancement international de Paramount+. Il a également élargi la feuille de route de Pluto TV à l'international.

Le leadership de VCNI en matière de Streaming

Kelly Day, chef de l'exploitation de VCNI, travaillera sous la direction de David Lynn, président directeur général de VCNI, et collaborera étroitement avec Tom Ryan, président directeur général de ViacomCBS Streaming. Elle reprendra le leadership de l'activité Streaming en qualité de présidente de cette division et de directrice des opérations de VCNI. A son nouveau poste, Mme Day supervisera le déploiement international de Paramount+, un nouveau service premium de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) qui doit être lancé en 2021 en Australie, Amérique latine et Scandinavie; ainsi que l'expansion en cours de Pluto TV, qui fait suite à son lancement réussi en Amérique latine.

A propos du champ élargi d'activités de Mme Day, Lynn a affirmé en outre: "Nous avons le grand avantage de pouvoir nous renforcer constamment via cette transition. Notre organisation de streaming est véritablement mondiale. Il s'agit là d'une période charnière de l'évolution de notre stratégie de streaming, avec l'expansion de Paramount+ et de Pluto TV, toutes deux cruciales pour notre croissance future. En une brève période de temps, Kelly, qui possède des antécédents enviables en matière de lancement et de développement de sociétés de streaming, a ajouté sa contribution à l'aide de sa remarquable expertise numérique à notre équipe de direction. Maintenant, grâce à une étroite collaboration avec Tom Ryan, je suis persuadé que Kelly accélérera notre transition et nous aidera à devenir une société plus axée sur le numérique, tout en saisissant notre opportunité de streaming au plan international."

Le leadership de ViacomCBS International Studios

ViacomCBS Studios International (VIS) fournira un contenu original au nouveau service Paramount+ dans certains marchés, tout en continuant d'approvisionner en séries de comédie, de réalité et scénarisées les réseaux de télévision gratuite et payante de VCNI, et sociétés de streaming et télédiffuseurs tiers.

En outre, JC Acosta, qui supervise les opérations de VCNI en Amérique latine et au Canada en qualité de président de VCN pour les Amériques, travaillera sous la direction de Lynn et assumera la responsabilité supplémentaire de président de ViacomCBS International Studios.

Lynn a ajouté: "L'une des plus importantes réalisations de ces dernières années fut la création et l'élargissement de VIS, ce qui n'aurait absolument pas été possible sans la vision de Pier. L'an passé, sous sa direction, l'ardoise de développement à l'international de l'entreprise a été doublée, ce qui va permettre à VCNI de continuer à prospérer dans les marchés des studios du monde entier.

"Il est incroyablement réconfortant que JC reprenne le leadership de VIS, en raison de son expertise dans le domaine de la production et du développement, à laquelle viennent s'ajouter son dynamisme et son engagement," a déclaré Lynn. "Etant donné la compréhension approfondie qu'a JC de notre activité Studios, ses contacts et sa connaissance du marché international du contenu, nous ne pourrions pas être mieux positionnés en vue d'une croissance continue," a-t-elle poursuivi.

Le mandat de M. Gazzolo

Rendant hommage à M. Gazzolo, Lynn a déclaré: "Alors qu'il va détester être qualifié de vétéran de l'industrie, aucun terme ne décrit mieux une personne qui a consacré une si grande partie de sa carrière à notre entreprise en lui apportant autant grâce à sa clairvoyance et à son expérience. Il s'agit d'un cadre polyvalent tout à fait exceptionnel qui a occupé de nombreux postes, au bénéfice de notre équipe, avec des résultats toujours remarquables. Le fait que Pier soit demeuré à son poste pour superviser la passation de pouvoirs sans heurt à Kelly et JC est typique de son engagement, bien qu'il ait fait part de son intérêt à axer désormais sa carrière sur ses propres projets pendant un certain temps. Je ne le remercierai jamais assez pour sa contribution à l'entreprise depuis de nombreuses années. Je sais que l'ensemble du personnel de VCNI se joindra à moi pour lui adresser nos meilleurs voeux dans ses projets futurs."

M. Gazzolo a commenté en ces termes: "J'ai grandi avec cette entreprise exceptionnelle - de MTV Latino à ViacomCBS Networks International, résultat de la fusion, en passant par MTV Networks et Viacom International Media Networks. Ce fut pour moi un honneur de grandir et d'évoluer avec ViacomCBS, et j'exprime mon immense reconnaissance face à l'occasion qui m'a été donnée d'être responsable de tant de régions et de divisions dans la société de médias la plus dynamique au monde. J'ai tiré un énorme profit de la collaboration avec des leaders et mentors uniques, tout au long de mon mandat, et tout particulièrement au cours du dernier chapitre de celui-ci. Et surtout, j'ai créé des liens merveilleux au cours des 27 années passées dans l'entreprise - et ces amitiés continueront longtemps après mon départ."

A propos de Pierluigi Gazzolo

Avant sa nomination au poste de président du Streaming et des Studios en novembre 2019, Pierluigi Gazzolo occupait le poste de président pour les Amériques chez Viacom International Media Networks, renommée VCNI après sa fusion avec ViacomCBS en décembre dernier.

Basé à Miami, il a supervisé l'expansion significative des opérations de la société en Amérique latine hispanophone et au Brésil, dirigé deux acquisitions clés - la propriété du principale télédiffuseur libre d'Argentine, Telefe (2016), et une participation majoritaire dans le producteur brésilien de comédies, Porta dos Fundos (2017). En combinant les studios de Telefe, les activités de production existantes de Porta dos Fundos et celles de VIMN dans la région, M. Gazzolo a créé VIS et a réalisé ses premières ventes auprès de Netflix et d'Amazon Prime, ainsi que toute une série d'opérations additionnelles avec des télédiffuseurs et des responsables de streaming de la région. Sous sa direction, VIS a élargi ses activités de production au Royaume-Uni, en Europe et en Asie.

Parallèlement aux opérations de la société en Amérique latine, M. Gazzolo a continué de prendre la tête de Nickelodeon au plan international, assurant la surveillance de cette marque cruciale dans tous les marchés hors des Etats-Unis. A ce poste, il a supervisé l'augmentation de l'approvisionnement international du pipeline de contenu mondial de Nickelodeon, en adaptant des émissions locales en vue d'une distribution internationale, y compris Talia in the Kitchen et Every Witch Way.

Auparavant, M. Gazzolo a occupé le poste de chef de l'exploitation chez VIMN (de 2011 à 2014) et son prédécesseur MTV Networks International (de 2009 à 2011), où il a travaillé sous la direction de Bob Bakish, désormais PDG de ViacomCBS Inc. Avant 2009, il a occupé plusieurs postes distincts au sein de l'entreprise, notamment celui de président de MTV Networks pour l'Amérique latine.

ViacomCBS Networks International:

ViacomCBS Networks International, une unité de ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), comprend nombre des marques de télévision de divertissement les plus emblématiques au monde, notamment Network 10, Channel 5, Telefe, Viacom 18, ViacomCBS International Studios, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network et Pluto TV. En plus d'offrir des services de streaming et des produits vidéo numériques innovants, ViacomCBS Networks International fournit de puissantes capacités en termes de solutions de production, de distribution et publicitaires à ses partenaires originaires des cinq continents, dans plus de 180 pays.

