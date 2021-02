ViacomCBS : croissance de 13% du BPA ajusté au 4e trimestre

ViacomCBS fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en croissance de 13% au titre de son dernier trimestre 2020, à 645 millions de dollars, soit 1,04 dollar par action, un BPA à peu près en ligne avec le consensus.



Ses revenus ont augmenté de 3% à 6,87 milliards de dollars malgré la quasi-absence de recettes en salles de cinéma, ses recettes publicitaires et ses revenus d'affiliation ayant progressé de 4% et 13% respectivement.



Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, la maison-mère -entre autres- de CBS, Paramount Pictures et Nickelodeon a engrangé un BPA ajusté en repli de 13% à 4,20 dollars pour des revenus en baisse de 6% à moins de 25,3 milliards.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.