ViacomCBS dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à la popularité du streaming.

Le service phare de streaming Paramount+ de la société a gagné 1 million d'abonnés en une semaine seulement en novembre, après la sortie du film familial "Clifford the Big Red Dog", du drame pour adultes "Mayor of Kingstown" et du concert "Adele : One Night Only".

Au total, ViacomCBS a ajouté 9,4 millions d'abonnés au service de streaming au cours du trimestre, ce qui porte le nombre total d'abonnés à 56 millions.

L'entreprise a également bénéficié de la reprise des sports en direct et d'une hausse des revenus d'affiliation de ses réseaux câblés, qui désignent les frais perçus auprès des opérateurs de câble et de satellite et des distributeurs en ligne.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % pour atteindre 8 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes tablaient sur 7,51 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice d'exploitation est passé de 1,08 milliard de dollars un an plus tôt à 2,66 milliards de dollars.