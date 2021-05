ViacomCBS : Les atouts du challenger du streaming vidéo

Paramount, l’une des sept majors historiques du cinéma, entend rivaliser avec les leaders Netflix, Disney et Prime Video, forte d’un catalogue riche de films qui ne vieillissent pas à l’instar du Parrain…

Que reste-t-il des sept majors créées dans les années 1910 et 1920 ? MGM, Universal, Warner Bros., Disney, 20th Century, Columbia, Paramount existent toujours bel et bien ! Elles font toutes partie de groupes cotés en Bourse à l’exception de MGM (et encore on parle de son rachat très prochain par Amazon). Et des groupes qui se sont lancés dans le streaming vidéo.

En effet le marché de la SVOD vaudrait 100 milliards de dollars en 2025. Ainsi pour Comcast (Universal) c’est Peacock. AT&T (Warner Bros.) a HBO Max. The Walt Disney Company (Disney et 20th Century) compte Disney+, Hulu et Espn+. Pour Sony (Columbia) c’est Bravia Core. Et enfin pour Viacomcbs (Paramount) c’est Paramount+.

En mars 2021, seul Disney+ (bien aidé par Hulu et Espn+) parvient à égaler les deux leaders de la SVOD issus du digital avec 150 millions d’abonnés à égalité avec Prime Video et derrière Netflix qui en compte 205 millions.

Lancé le 4 mars aux Etats-Unis, Paramount+ vise 70 millions d’abonnés d’ici 3 ans avec un catalogue de 30000 épisodes de séries et 2500 films dont le fameux The Godfather. Grand classique du cinéma (oscarisé pour l’épisode 1 et l’épisode 2), Le Parrain est de ce genre de films qui peut permettre aux challengers du streaming vidéo issus des grands studios de rattraper leur retard sur Netflix.

En effet cette saga des années 1970 colle au retour de l’individualisme et des minorités ambiants en occident où on ne fait plus confiance en l’état et où l’amour de la nation a été submergé par le grand marché mondial. Si Amazon (Prime Video) tient tant à racheter la MGM, c’est certainement pour mettre la main sur ce genre de film comme Rocky…