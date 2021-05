ViacomCBS : croissance de 39% du bénéfice net trimestriel

ViacomCBS fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en croissance de 39% au titre de son premier trimestre 2021, à 961 millions de dollars, soit 1,52 dollar par action, un BPA nettement au-dessus du consensus de marché.



La maison-mère -entre autres- de CBS, Paramount Pictures et Nickelodeon, a vu son OIBDA ajusté progresser de 31% à 1,63 milliard de dollars pour des revenus qui ont augmenté de 14% à 7,41 milliards, avec une croissance de 21% des recettes publicitaires.



'Nous avons accrus nos revenus globaux en streaming de 65% en comparaison annuelle et gagné six millions d'abonnés globaux au streaming, soutenus par Paramount+, pour atteindre 36 millions d'abonnés globaux au streaming', souligne le CEO Bob Bakish.



