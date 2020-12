ViacomCBS : nomme Raffaele Annecchino Président-directeur général, ViacomCBS Networks International

David Lynn quitte ViacomCBS après 24 ans de service

ViacomCBS, Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) a annoncé aujourd’hui que Raffaele Annecchino avait été nommé président-directeur général de ViacomCBS Networks International (VCNI), avec effet immédiat. Il succède à David Lynn, qui quitte son poste dans la société à la suite d’une période de transition.

ViacomCBS has appointed Raffaele Annecchino President and CEO, ViacomCBS Networks International (VCNI) (Photo: ViacomCBS)

Dans le cadre de son nouveau rôle, Raffaele Annecchino supervisera tous les réseaux médiatiques de ViacomCBS et activités connexes à l’extérieur des États-Unis. À ce titre, il sera responsable de gérer un portefeuille de marques de divertissement et de réseaux de diffusion de télévision payante sur six continents, y compris Channel 5 au Royaume-Uni, Telefe en Argentine, Network 10 en Australie et Colors en Inde, par le biais d’une co-entreprise avec Viacom18, et il travaillera en étroite collaboration avec l’organisation mondiale de streaming de ViacomCBS pour aider à guider le déploiement international continu de Pluto TV et le lancement de Paramount+ en 2021. Il sera placé sous la supervision de Bob Bakish, président-directeur général, ViacomCBS.

« Raffaele Annecchino est un leader animé par l’esprit d’entreprendre et axé sur les résultats, qui a des capacités éprouvées pour transformer les entreprises et stimuler la croissance dans divers marchés », a déclaré Bob Bakish. « Au cours des dernières années, Raffaele Annecchino a assumé plus de responsabilité, mettant en œuvre son expertise stratégique et opérationnelle qui couvre une grande variété de géographies et de plateformes. L’expérience qu’il a acquise en développant l’empreinte internationale de ViacomCBS, en créant des partenariats clés et en accélérant notre percée sur les plateformes mobiles et numériques sera essentielle pour renforcer notre position de leader en Europe, en Amérique latine et en Asie, et réaliser nos ambitions mondiales. »

Bob Bakish a ajouté: « Je souhaite remercier vivement David Lynn pour ses nombreuses contributions au cours des vingt dernières années, qu’il s’agisse de l’intégration des portefeuilles internationaux de CBS et de Viacom ou de la supervision du lancement de Viacom International Studios, y compris l’acquisition d’Ananey et le repositionnement de la division pour permettre d’étendre continuellement nos offres de streaming à l’échelle mondiale. Je suis reconnaissant envers lui pour son dévouement et son leadership et je lui souhaite de réussir pleinement tandis qu’il entreprend ce nouveau chapitre. »

« C’est un honneur d’assumer ce rôle et d’aider à continuer de maintenir la forte dynamique de ViacomCBS dans le monde entier », a fait savoir Raffaele Annecchino. « Nous avons une excellente opportunité pour accroître la portée de la société grâce à de nouveaux canaux de distribution et partenariats innovants, et je me réjouis à l’idée de travailler avec Bob Bakish et le reste de l’équipe pour mettre en application nos initiatives de croissance. »

Pendant son mandat de 23 ans, Raffaele Annecchino a occupé divers postes chez ViacomCBS Networks International, anciennement Viacom International Media Networks (VIMN). Plus récemment, il a rempli les fonctions de président de ViacomCBS Networks Europe, Middle East, Africa and Asia (EMEAA), supervisant les opérations dans divers marchés et dirigeant et coordonnant la stratégie mobile mondiale de VCNI. Parmi ses réalisations, on peut citer le lancement et l’acquisition de canaux à diffusion gratuite dans les marchés clés d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne, et la création d’une nouvelle unité commerciale en septembre 2020 pour aider à stimuler les activités numériques de ViacomCBS dans la région EMEAA, y compris saisir des opportunités pour la diffusion continue gratuite et payante, la publicité avancée et ViacomCBS Digital Studios International. Raffaele Annecchino a également dirigé l’expansion de Pluto TV en Europe, ce qui a permis de lancer avec succès le service en Espagne et prévoir son déploiement en France et en Italie en 2021.

Avant de rejoindre MTV Networks International en 1997, Raffaele Annecchino a occupé divers postes chez Turner International, Cartoon Network et CNN. Il est titulaire d’une Licence en Économie de l’European Business School, Londres, Royaume-Uni, et d’un Executive MBA de l’Instituto de Empresa International, Madrid, Espagne. Il a suivi le CTAM U Executive Management Program (programme des cadres dirigeants) d’Harvard Business School en 2016 et le CTAM Europe Executive Management Program d’INSEAD en 2017.

David Lynn a ajouté: « Cela a été un honneur et un privilège pour moi de passer la plus grande partie de ma carrière chez ViacomCBS. À partir de mes premiers jours chez Comedy Central et Nickelodeon en allant jusqu’à la gestion plus récente des équipes de notre portefeuille mondial, j’ai eu l’avantage de travailler avec le personnel le plus dynamique et le plus talentueux de l’industrie qui, en cette année particulièrement difficile, a réussi à transformer l’entreprise pour la préparer à sa prochaine phase importante de croissance. »

En tant que président-directeur général de VCNI et, avant cela, de VIMN, David Lynn a été responsable de nombreuses initiatives de croissance stratégiques visant à diversifier les activités internationales de la société, ce qui a conduit à une augmentation importante des revenus de la société en raison des publicités et abonnements numériques, entre autres réalisations. Dans ce contexte, David Lynn a supervisé le lancement de Viacom International Studios et le déploiement international de Pluto TV et de Noggin. Auparavant, en qualité de président de VIMN UK, Northern and Eastern Europe, il a supervisé la stratégie de distribution mondiale de Viacom, et il a dirigé l’acquisition de Channel 5 Broadcasting et son intégration dans Viacom. Avant cela, il a été vice-président senior, directeur général de Nickelodeon UK, et a renforcé le positionnement de cette chaîne qui est devenue l’une des chaînes britanniques les plus regardées, lançant Nick Jr. et donnant le coup d’envoi à sa stratégie numérique.

