Wall St chute sur des craintes d'inflation ; les discussions Powell-Biden en point de mire

Dix des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont baissé dans les échanges matinaux.

Le secteur de l'énergie a surperformé avec un gain de 1,1 %, le Brent ayant grimpé au-dessus de 120 $ le baril après que l'Union européenne a accepté une interdiction partielle du pétrole russe. [O/R]

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré lundi que la banque centrale américaine devrait être prête à augmenter les taux d'un demi-point de pourcentage à chaque réunion à partir de maintenant jusqu'à ce que l'inflation soit freinée de manière décisive.

Les commentaires de M. Waller ont déclenché une vente sur les marchés obligataires, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans atteignant son plus haut niveau sur une semaine, les traders réduisant les attentes que la Fed pourrait faire une pause pour respirer après les hausses de juin et juillet. [US/]

"Nous n'avons pas encore vu un véritable pic d'inflation", a déclaré Max Kettner, chef de la stratégie multi-actifs chez HSBC. "Aux États-Unis, c'est un pic techniquement, mais il s'agit bien plus de la composition de l'inflation dans les prochains mois."

M. Biden a déclaré que la Fed a la responsabilité première de contrôler l'inflation et a promis de ne pas chercher à "influencer ses décisions de manière inappropriée" avant une réunion avec le chef de la banque centrale, prévue à 13h15 (1715 GMT).

La semaine dernière, les trois principaux indices américains ont mis fin à leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies, les signes d'un pic d'inflation et la résilience des consommateurs ayant ramené les acheteurs sur le marché.

Néanmoins, ils étaient en passe de reculer pour un deuxième mois consécutif, avec le Nasdaq, très technologique, en baisse de 2,8 %, car les actions à forte croissance ont tendance à sous-performer lorsque les taux d'intérêt augmentent.

"Le sentiment est devenu très pessimiste, et c'est ce qui est à l'origine du rallye de la dernière semaine et demie .... D'un point de vue fondamental, il y a trop de vents contraires", a déclaré M. Kettner.

Les données ont montré que la confiance des consommateurs américains a glissé en mai en raison des préoccupations persistantes concernant l'inflation élevée.

À 10 h 14 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 311,37 points, soit 0,94 %, à 32 901,59, le S&P 500 était en baisse de 43,41 points, soit 1,04 %, à 4 114,83, et le Nasdaq Composite était en baisse de 155,97 points, soit 1,29 %, à 11 975,16.

Les actions cotées aux États-Unis de Yamana Gold Inc ont grimpé de 8,2 % après que le mineur sud-africain Gold Fields Ltd a accepté d'acheter le mineur canadien dans le cadre d'une transaction par actions de 6,7 milliards de dollars.

Dexcom Inc a fait un bond de 7 % et s'est hissé au sommet de l'indice S&P 500 après que le fabricant de systèmes de surveillance du glucose a démenti les informations faisant état de négociations de fusion avec le fabricant de pompes à insuline Insulet Corp.

L'indice de volatilité CBOE a mis fin à une série de trois jours de pertes et était en hausse à 27,66 points.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,99 contre 1 sur le NYSE et de 2,43 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré quatre nouveaux sommets de 52 semaines et 29 nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a affiché 32 nouveaux sommets et 30 nouveaux bas.