Viad Corp est un fournisseur de voyages d'agrément expérientiels et d'événements face à face et une entreprise de marketing d'expériences. Les secteurs de la société comprennent GES Amérique du Nord, GES EMEA et Pursuit. GES propose une gamme de services et de technologies aux organisateurs d'événements et aux spécialistes du marketing des marques d'entreprise, notamment des services de base, des technologies événementielles et des services audiovisuels. Pursuit est une collection d'expériences de voyage à destination. Son GES fournit un ensemble de services aux organisateurs d'événements et aux responsables du marketing des marques d'entreprise sur quatre marchés d'événements en direct : Expositions, Conférences, Événements d'entreprise et Événements grand public. En outre, GES propose aux clients une gamme de services audiovisuels. Pursuit est composé de quatre secteurs d'activité : les attractions, y compris les services de restauration et les opérations de détail ; l'hospitalité, y compris les services de restauration et les opérations de détail ; le transport et la planification de voyages.