Vianet Group plc est un fournisseur international d'intelligence économique basé au Royaume-Uni et basé sur l'informatique en nuage pour les secteurs de l'hôtellerie, de la vente au détail sans surveillance et de la gestion des actifs à distance. La société fournit le matériel et la connectivité nécessaires à la saisie des données opérationnelles et commerciales pour les clients. La société opère à travers deux segments : Smart Zones et Smart Machines. Son segment Smart Zones offre des services de connaissance des données et des données exploitables, la conception, le développement de produits, la vente et la location d'équipements de surveillance des fluides. Le segment Smart Zones fournit SmartDraught, un système de gestion des boissons et des bars qui permet à l'industrie de la vente au détail de boissons de réduire les déchets et la démarque inconnue sur les points de vente. Le segment Smart Machines offre des services de collecte de données et de données exploitables, de conception, de développement de produits, de vente et de location d'équipements et de services de surveillance des machines et de paiement sans contact. Sa télémétrie permet de surveiller la performance des actifs et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et le service.

Secteur Services et conseils en informatique