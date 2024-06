(Alliance News) - Vianet Group PLC a présenté mardi des perspectives optimistes pour l'année à venir, après avoir augmenté son dividende final suite à de solides résultats annuels.

Le fournisseur de systèmes de contrôle des ventes au détail et des volumes, basé à Stockton-on-Tees, en Angleterre, a annoncé un bénéfice avant impôts de 780 000 livres sterling pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, soit une amélioration de 73 % par rapport aux 450 000 livres sterling de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6 %, passant de 14,1 millions de livres sterling à 15,2 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires récurrent - qui représente 85 % du chiffre d'affaires total - est passé de 12,5 millions de livres sterling à 12,9 millions de livres sterling.

Se référant à ces améliorations, Vianet a mis l'accent sur un "effort rigoureux de croissance du chiffre d'affaires".

Les progrès ont été particulièrement importants dans les divisions du commerce de détail sans surveillance et de l'hôtellerie, stimulés par l'obtention et le renouvellement de contrats à long terme avec Baxter Storey Ltd, Compass Group, Rontec Roadside Retail Ltd et Wilcomatic Ltd.

En conséquence, Vianet a proposé un dividende final de 0,75 pence, soit une augmentation de 50 % par rapport à 0,50 pence l'année précédente. Vianet ne verse pas de dividende intérimaire.

"Je suis convaincu que Vianet poursuivra la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices sur ses marchés principaux, tout en élargissant sa présence sur des marchés plus vastes", a déclaré James Dickson, président du conseil d'administration.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Dickson a déclaré que Vianet était en passe de réaliser une "forte croissance des bénéfices" dans l'ensemble de ses divisions, et de maximiser les opportunités dans les nouveaux marchés verticaux adjacents.

"L'exercice en cours a démarré sur les chapeaux de roue et la société est bien positionnée pour pénétrer de nouveaux marchés verticaux et continuer à stimuler la forte croissance de ses revenus d'abonnement et de ses bénéfices", a-t-il ajouté.

Les actions de Vianet se négociaient 4,2 % plus haut à 111,50 pence chacune à Londres mardi à midi.

