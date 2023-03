Vianet s'associe à Vendekin pour une nouvelle réponse au paiement mobile

Vianet Group PLC - fournisseur de systèmes de surveillance des ventes et des volumes dans le commerce de détail basé à Stockton-on-Tees, Angleterre - S'associe avec le fournisseur de distributeurs automatiques Vendekin Technologies Ltd pour introduire une caisse mobile pour le commerce de détail sans surveillance au Royaume-Uni. L'entreprise affirme qu'elle a également des projets d'expansion dans d'autres parties de l'Europe en temps utile. Vianet note que la nouvelle solution de paiement mobile transformera l'expérience du client et stimulera la croissance des opérateurs.

James Dickson, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis de nous associer à Vendekin Technologies pour proposer à nos clients une solution de paiement mobile innovante, rapide, décrochée et pratique. Ce partenariat renforcera notre présence croissante dans le secteur de la vente au détail sans surveillance en nous permettant d'élargir nos propositions et de fournir à nos clients les technologies les plus récentes."

La technologie brevetée de Vendekin fournit une solution de paiement mobile sécurisée et fiable basée sur le code QR pour le commerce de détail sans surveillance.

Cours actuel de l'action : 74,90 pence l'unité, en hausse de 3,3 % mardi après-midi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

