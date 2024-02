Vianini SpA, anciennement Vianini Industria SpA, est une entreprise italienne principalement active dans le secteur des matériaux de construction. La société est active dans la fabrication et la commercialisation de produits en béton. Le portefeuille de la société comprend des traverses de chemin de fer, des tuyaux de grand diamètre pour l'eau, des poteaux pour les lignes électriques et des segments de tunnel. Le principal actionnaire de la société est Caltagirone SpA, qui est une société holding active dans les domaines de la construction, de l'immobilier, des finances et de l'édition. Les filiales de la société comprennent Ind 2004 Srl, qui est engagée dans la fourniture de services financiers, et Vianini Energia SpA, qui est impliquée dans la production et la gestion d'installations d'énergie renouvelable. Vianini Industria SpA est active sur le marché national. Elle opère par l'intermédiaire de Domus Italia SpA.

Secteur Matériaux de construction