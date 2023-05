Vianini, Energia exerce son droit d'option sur le terrain d'Aprilia

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Vianini Spa a annoncé vendredi qu'Energia Spa a exercé, dans un délai de six mois à compter de la stipulation de l'acte d'établissement du droit de superficie, son droit d'option pour acheter la pleine et exclusive propriété du terrain appartenant à Vianini situé dans la commune d'Aprilia dans le Latium, au prix de 800 000 euros, égal à la différence entre la valeur du terrain - soit 2,4 millions d'euros - et le montant payé pour l'établissement du droit de superficie.

Vianini a clôturé vendredi à 1,30 EUR par action.

