Vianini SpA, anciennement connue sous le nom de Vianini Industria SpA, est une société italienne active dans le secteur de l'immobilier. La société se concentre principalement sur la gestion de propriétés résidentielles. Vianini SpA est engagée dans l'achat, la location, la vente et la valorisation, la construction et la gestion, ainsi que l'entretien de biens immobiliers par l'intermédiaire de ses filiales Domus Italia SpA et Domus Roma 15 Srl. Son portefeuille immobilier comprend des appartements de taille moyenne récemment construits, situés dans des zones résidentielles et équipés de places de parking, de balcons, de garages et de caves, entre autres. Il s'agit de propriétés telles que Eur Tor Pagnotta, Talenti Bufalotta, De Chirico et Porta di Roma. La société opère au niveau local.

Secteur Matériaux de construction