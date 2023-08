Viant Technology Inc est une société de logiciels de publicité. Le logiciel de la société permet l'achat programmatique de publicité. La plate-forme de la société, Adelphic, est une plate-forme logicielle d'entreprise utilisée par les spécialistes du marketing et les agences de publicité pour centraliser la planification, l'achat et la mesure de la publicité sur les différents canaux. Les canaux publicitaires de la société comprennent les télévisions de bureau, mobiles, connectées, linéaires, les flux audio et les panneaux d'affichage numériques. Grâce à l'intégration des plateformes, elle offre aux clients un accès à l'inventaire publicitaire omnicanal, qui fait référence aux médias disponibles sur tous les appareils, canaux et formats. Elle offre également aux clients la possibilité de créer des segments d'audience personnalisés et d'exploiter les données relatives aux personnes et aux partenaires stratégiques pour atteindre les publics cibles à l'échelle.

Secteur Logiciels