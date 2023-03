Le rachat d'Inmarsat par Viasat est provisoirement autorisé par le régulateur britannique.

La CMA a déclaré que l'opération ne réduirait pas sensiblement la concurrence dans la fourniture de wifi sur les vols commerciaux car le secteur des satellites est en pleine expansion avec l'entrée de nouveaux acteurs tels que Starlink d'Elon Musk.

"Cette concurrence nous a conduit à conclure provisoirement que les compagnies aériennes et leurs clients britanniques ne seront pas lésés par l'opération", a déclaré le président de l'enquête de la CMA, Richard Feasey.

Les deux compagnies ont salué cette annonce.

"Nous continuerons à nous engager avec les régulateurs en Europe et aux États-Unis sur les approbations réglementaires restantes et nous informerons le marché au fur et à mesure de leur progression", ont-elles déclaré dans un communiqué commun.