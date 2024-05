ViaSat, Inc. est une société de communication mondiale. Ses segments comprennent les services par satellite, les réseaux commerciaux et les systèmes gouvernementaux. Le secteur des services par satellite fournit des services à large bande par satellite et des services connexes aux clients résidentiels, aux utilisateurs d'Internet prépayés, aux entreprises, aux compagnies aériennes commerciales et à d'autres clients mobiles à large bande. Le segment des réseaux commerciaux développe et propose des plates-formes avancées de haut débit par satellite et sans fil, des équipements de réseaux terrestres, des solutions de radiofréquences et de micro-ondes avancées, la conception de circuits intégrés à application spécifique (ASIC), le développement de charges utiles de satellites et des systèmes de connectivité espace-terre. Le segment des systèmes gouvernementaux fournit des services mobiles mondiaux à large bande aux utilisateurs militaires et gouvernementaux et développe et propose des produits et des solutions de communications sécurisées fixes et mobiles basées sur le protocole Internet (IP) et centrées sur le réseau. La société détient également un portefeuille mondial de fréquences à plusieurs niveaux, couvrant la bande L, la bande Ka et la bande S.

Secteur Communications et réseautage