Viatris Inc. (Viatris) est une entreprise mondiale de soins de santé. Les segments de la société comprennent les marchés développés, la grande Chine, JANZ et les marchés émergents. Le segment des marchés développés comprend ses activités principalement en Amérique du Nord et en Europe. Le secteur de la Grande Chine comprend ses activités en Chine continentale, à Taïwan et à Hong Kong. Le segment JANZ comprend ses activités au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le segment des marchés émergents englobe sa présence dans plus de 125 pays aux marchés en développement et aux économies émergentes, ainsi que la franchise ARV de la société. Son portefeuille comprend plus de 1 400 molécules approuvées dans une série de domaines thérapeutiques clés, y compris des marques clés et des génériques complexes. Elle exploite une quarantaine de sites de production dans le monde, qui produisent des doses solides orales, des injectables, des formes de dosage complexes et des ingrédients pharmaceutiques actifs. Ses produits comprennent Lyrica, Lipitor, Creon, Influvac, Wixela Inhub, EpiPen Auto Injector, Fraxiparine et Yupelri.

Secteur Produits pharmaceutiques