Viatris réaffirme ses prévisions de ventes pour 2023 en raison de la forte demande de nouveaux médicaments

Le fabricant de médicaments, qui joue son avenir sur des médicaments tels que le lénalidomide, un traitement contre le cancer des cellules plasmatiques récemment lancé, rationalise ses activités pour se concentrer sur trois domaines thérapeutiques essentiels : l'ophtalmologie, la gastro-entérologie et la dermatologie.

Viatris, dont le siège se trouve à Canonsburg, en Pennsylvanie, prévoit des recettes de l'ordre de 15,5 à 16 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année. Les analystes s'attendent à 15,64 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a chuté de 11 % pour atteindre 3,72 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,81 milliards de dollars.

Les produits nouvellement lancés ont rapporté 85 millions de dollars pour le trimestre. La maison de courtage Jefferies a déclaré que les ventes de médicaments plus récents devraient aider à compenser l'érosion de l'activité de base de Viatris.

Sur une base ajustée, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est élevé à 1,34 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,25 milliard de dollars.

Le bénéfice est toutefois tombé à 19 cents par action pour le trimestre se terminant en mars, contre 33 cents par action un an plus tôt.

La société issue de la fusion de Mylan et de l'activité Upjohn de Pfizer Inc. détient dans son portefeuille des médicaments génériques ainsi que des médicaments de marque clés tels que Viagra, Lyrica, Lipitor et l'auto-injecteur EpiPen.

Au début de cette année, Viatris a achevé l'acquisition d'Oyster Point Pharma et de Famy LifeSciences pour créer une nouvelle division, Viatris Eye Care.