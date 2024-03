Viavi Solutions Inc. est un fournisseur de solutions de test, de surveillance et d'assurance des réseaux pour les fournisseurs de services de communication (CSP), les grandes entreprises, les fabricants d'équipements de réseau (NEM), les fabricants d'équipements d'origine (OEM), le gouvernement et l'avionique. Ses segments comprennent Network Enablement (NE), Service Enablement (SE) et Optical Security and Performance Products (OSP). Le segment NE fournit des solutions de test qui permettent d'accéder au réseau pour effectuer des tâches de construction et de maintenance. Ces solutions comprennent des instruments, des logiciels et des services pour concevoir, construire, activer, certifier, dépanner et optimiser les réseaux. Le segment SE fournit des systèmes embarqués et des solutions de gestion des performances de l'entreprise. Ces solutions comprennent des instruments, des microsondes et des logiciels qui surveillent, collectent et analysent les données du réseau pour révéler l'expérience réelle du client. Le segment OSP fournit des produits optiques destinés à la lutte contre la contrefaçon, aux consommateurs et à l'industrie, aux pouvoirs publics, à l'automobile et à d'autres marchés.

Secteur Communications et réseautage