VIB Vermoegen AG est une société immobilière basée en Allemagne qui développe, achète et détient des propriétés commerciales, telles que des propriétés logistiques, des biens immobiliers industriels, des centres commerciaux et des parcs de vente au détail, ainsi que des centres commerciaux et de services. La société se concentre sur les propriétés immobilières dans le sud de l'Allemagne.

Secteur Développement et opérations immobilières