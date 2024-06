Vibra Energia SA, anciennement connue sous le nom de Petrobras Distribuidora SA, est une société basée au Brésil, engagée dans la distribution nationale de produits pétroliers. Les activités de la société sont divisées en cinq segments : Gasoline Stations Network, qui exploite un réseau de stations-service de marque (appartenant à la société ou franchisées) qui commercialisent des carburants dérivés du pétrole, des lubrifiants, du gaz naturel pour véhicules, des biocarburants et des produits de commodité ; Business-to-Business (B2B), qui fournit des carburants, des lubrifiants et des produits et services associés aux gouvernements, aux sociétés de transport, aux centrales thermiques, aux détaillants et à d'autres clients industriels et commerciaux ; Aviation Market, qui fournit des produits et services d'aviation aux installations aéroportuaires brésiliennes ; Energy, qui se concentre sur le commerce et la production distribuée d'énergie ; et Corporate, qui couvre la gestion financière de l'entreprise.

