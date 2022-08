Le leader vétéran de l'opposition Odinga en tête de la course présidentielle au Kenya - résultats officiels

Avec un peu plus de 26% des votes comptés, Odinga avait 54% et Ruto 45%, selon les résultats fournis par la commission électorale kenyane et affichés sur un grand écran dans un centre national de pointage dans la capitale, Nairobi.

La nation la plus riche et la démocratie la plus dynamique d'Afrique de l'Est a tenu des élections présidentielles, parlementaires et locales mardi.

Ruto et Odinga sont dans une course serrée pour succéder au Président Uhuru Kenyatta, qui a atteint sa limite de deux mandats. Kenyatta s'est brouillé avec Ruto après les dernières élections et a soutenu Odinga.

Le décompte officiel des voix s'est déroulé lentement, alimentant l'anxiété du public.

Le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a blâmé les agents des partis, qui sont autorisés à examiner les formulaires de résultats avant qu'ils ne soient ajoutés au décompte final.

"Dans le cadre de cet exercice, les agents ne peuvent pas procéder ... comme si nous faisions une vérification judiciaire", a-t-il déclaré lors d'un point de presse vendredi.

"Nous n'avançons pas aussi vite que nous le devrions. Cet exercice doit être conclu le plus rapidement possible."

Les représentants des coalitions d'Odinga et de Ruto n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'agence de presse Reuters et d'autres médias ont dépouillé les formulaires de résultats de 291 circonscriptions affichés sur le site Web de la commission électorale. Ceux-ci n'ont pas encore été vérifiés, et ce décompte est bien en avance sur le décompte officiel.

A 1200 GMT, Reuters avait comptabilisé 237 formulaires, qui montraient Ruto en tête avec près de 53% des voix, contre un peu plus de 46% pour Odinga. Deux autres candidats avaient moins de 1% entre eux.

Dix-neuf autres formulaires n'ont pas pu être inclus dans le décompte parce qu'ils étaient illisibles ou qu'il manquait des informations.

Les formulaires que Reuters est en train de décompter sont préliminaires et les résultats sont susceptibles de changer. Après que les formulaires ont été téléchargés sur le site Web de la commission, la loi électorale kenyane exige qu'ils soient physiquement apportés au centre national de décompte, où les représentants des partis peuvent les examiner pour détecter toute anomalie.

Ce processus a été conçu comme une garantie contre le type d'allégations de truquage qui ont déclenché des violences après les scrutins précédents. Plus de 1 200 personnes ont été tuées après une élection contestée en 2007 et plus de 100 après une élection contestée en 2017.

Le candidat gagnant doit recevoir 50 % du vote national plus un, et au moins 25 % du vote de 24 des 47 comtés.

La commission a jusqu'à mardi pour déclarer un gagnant.