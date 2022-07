Les condamnations pour corruption n'empêchent pas de se présenter aux élections au Kenya

Tous se présentent aux élections présidentielles et parlementaires du 9 août au Kenya, alimentant la frustration des électeurs face à la corruption endémique dans un pays longtemps considéré comme l'une des démocraties les plus dynamiques d'Afrique de l'Est.

Le chien de garde anti-corruption du gouvernement, la Commission d'éthique et d'anti-corruption (EACC), a recommandé que 241 candidats soient disqualifiés de la course, mais seuls cinq l'ont été.

Le conseil électoral a refusé de commenter les cas individuels mais a déclaré que la constitution ne l'autorise à rejeter des candidats sur la base de condamnations que s'ils ont épuisé toutes les voies de recours.

"Les politiciens qui ont rédigé la constitution se sont assurés d'avoir une porte dérobée", a déclaré Phillip Kagucia, directeur adjoint de l'EACC. "Cette porte dérobée nous laisse vulnérables à des dirigeants sans éthique".

Derrière lui, des impressions de versets bibliques sur la bonne gouvernance décorent le mur.

La liste des candidats qui devraient être disqualifiés établie par l'EACC, partagée avec Reuters, comprend 55 personnes accusées d'infractions pénales, trois ayant été condamnées et 11 faisant l'objet d'une enquête. D'autres ont été accusées d'avoir falsifié des certificats d'éducation ou de ne pas avoir démissionné d'une fonction publique, une exigence pour se présenter.

Les principaux candidats à la présidence, le vice-président William Ruto et le leader vétéran de l'opposition Raila Odinga, ont tous deux promis de sévir contre la corruption. Mais leurs promesses sonnent creux pour de nombreux Kenyans désabusés.

"La corruption est un gros problème", a déclaré Daniel Musau, un chauffeur de taxi-moto à Nairobi. "Elle incite les gens à ne pas voter ... Nous voyons tant de gens qui n'ont pas de carte de vote à cause de ce problème de corruption."

Les campagnes d'inscription des électeurs ont échoué https://www.reuters.com/world/africa/yo-get-up-vote-rapper-tells-kenyans-many-dont-care-2022-05-04 à obtenir ne serait-ce que la moitié des 6 millions de citoyens ciblés, l'un des niveaux les plus bas depuis l'avènement de la démocratie multipartite en 1992.

DES CANDIDATS CONDAMNÉS

Parmi les personnes autorisées à se présenter figure John Waluke, membre du parlement pour la circonscription rurale de l'ouest de Sirisia. Il est en liberté sous caution dans l'attente de l'appel d'une condamnation en 2020 pour avoir falsifié des documents relatifs à un contrat gouvernemental d'achat de maïs, pour laquelle il a été condamné à 67 ans de prison et à une amende de 7 millions de dollars.

Waluke a déclaré qu'il s'attendait à une décision d'ici octobre de la part de la Cour anti-corruption ; si celle-ci va à son encontre, il prévoit de porter son affaire jusqu'à la Cour suprême.

"J'ai été condamné politiquement", a-t-il déclaré.

Lilian Muthoni Omollo se présente au poste de gouverneur dans le comté central d'Embu, au Kenya, malgré des accusations liées à l'époque où elle était secrétaire principale au ministère de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Affaires féminines. Les procureurs affirment que près de 4,7 millions de dollars ont été perdus ou volés sous sa surveillance.

En avril 2020, un tribunal lui a ordonné de restituer 105 000 $ et 2,2 millions de shillings kenyans (18 500 $) sur des comptes qui lui étaient associés. Elle a déclaré au tribunal qu'elle avait gagné cet argent en vendant des légumes. Le procès est en cours.

Omollo et un porte-parole de son parti Jubilee n'ont pas répondu aux messages demandant des commentaires.

D'autres candidats aux législatures nationales et de comté ont été condamnés pour avoir sollicité des pots-de-vin et s'être fait passer pour des enquêteurs de l'EACC, ou font face à des accusations de falsification, d'emploi de parents, de détournement de fonds et de saisie de terres publiques.

Le conseil électoral a interdit à six personnes figurant sur la liste de l'organisme de surveillance de se présenter : deux gouverneurs et un sénateur qui ont été destitués, deux aspirants gouverneurs qui n'avaient pas les qualifications académiques nécessaires et un membre de l'assemblée de comté condamné pour corruption. Un tribunal a annulé la décision d'exclure le sénateur.

Le conseil a déclaré que toute personne qui n'avait pas démissionné de ses fonctions publiques serait également rejetée, mais n'a pas publié de chiffres.

L'ancien gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, connu pour ses tenues vestimentaires flamboyantes, ses gros bijoux en or et ses vidéos de rap impromptues, fait partie des personnes empêchées de se présenter parce qu'il a été destitué. Il fait également face à des accusations criminelles, notamment de conflit d'intérêts, d'abus de pouvoir, de blanchiment d'argent et de conspiration, qu'il nie.

L'avocat de Sonko, George Khaminwa, a déclaré qu'ils avaient déposé une demande auprès de la Cour suprême contre sa radiation et qu'ils montreraient que ses droits de l'homme ont été violés en ne lui permettant pas de se présenter.

L'élection est considérée comme un test clé pour la stabilité de la plus grande économie d'Afrique de l'Est - deux de ses trois dernières élections ont été entachées de violence dans le cadre de disputes sur des truquages présumés.

Et une fois de plus, les candidats à la présidence s'accusent mutuellement de corruption.

Odinga a juré de saisir les terres qu'il prétend que Ruto a volées. Le porte-parole de Ruto a rejeté les accusations, affirmant qu'aucune charge n'a été retenue contre le vice-président. Il ne figure pas sur la liste de l'EACC, et un porte-parole de la police a déclaré qu'il n'y avait pas d'enquête active sur les allégations.

(1 $ = 118,5000 shillings kenyans)