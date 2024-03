Vicarious Surgical Inc. est une société de technologie robotique. La société se concentre sur le développement de la technologie robotique pour les procédures chirurgicales afin d'améliorer les résultats pour les patients et les soins de santé. La société combine la robotique miniaturisée avancée, l'informatique et la visualisation 3D pour construire un robot chirurgical intelligent à port unique, appelé Vicarious Surgical System, qui transporte virtuellement les chirurgiens à l'intérieur du patient pour effectuer une chirurgie mini-invasive (MIS). Le système Vicarious est conçu pour fournir une visualisation à l'aide d'une caméra stéréoscopique qui tourne à trois degrés de liberté (lacet, tangage et roulis) pour fournir au chirurgien une imagerie stéréoscopique de presque toutes les surfaces de l'abdomen. Le système Vicarious contient également plus de 28 capteurs par bras d'instrument, ce qui permet au système de fournir au chirurgien un retour d'information en temps réel sur la force, le mouvement et d'autres données clés destinées à développer les procédures chirurgicales et les résultats pour les patients.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés