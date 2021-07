Vicat SA : La volatilité devrait faire son grand retour 23/07/2021 | 08:20 achat En cours

Cours d'entrée : 41.65€ | Objectif : 47€ | Stop : 38€ | Potentiel : 12.85% La valeur Vicat SA est enfermé au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 47 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Avec un PER à 10.64 pour l'exercice en cours et 9.79 pour l'exercice 2022, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Données financières EUR USD CA 2021 2 949 M 3 471 M - Résultat net 2021 170 M 200 M - Dette nette 2021 1 250 M 1 470 M - PER 2021 10,8x Rendement 2021 3,61% Capitalisation 1 831 M 2 158 M - VE / CA 2021 1,04x VE / CA 2022 0,98x Nbr Employés 9 731 Flottant 35,5% Prochain événement sur VICAT SA 29/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 41,50 € Objectif de cours Moyen 50,53 € Ecart / Objectif Moyen 21,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Guy Dominique Louis Sidos Chairman & Chief Executive Officer Hugues Chomel Group Chief Financial Officer Éric Bourdon Chief Science Officer Laury Barnes-Davin Research & Development Manager Didier Petetin Chief Operating Officer