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Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (53,1%) : 28,9 Mt vendues en 2025 ;
- béton prêt à l'emploi et granulats (36,9%) : 9,5 millions de m3 de béton prêt à l'emploi et 25 Mt de granulats vendus.
Le solde du CA (10%) concerne des activités de transport de matériel et de marchandises liés aux grands chantiers, de préfabrication de produits en béton, de fabrication de produits du bâtiment (colles, enduits, etc.) et de papiers.
A fin 2025, le groupe dispose de 278 centrales à béton, de 68 carrières de granulats, de 17 cimenteries et de 5 centres de broyage dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,1%), Europe (11,5%), Amériques (24,5%), Méditerranée (13,3%), Asie (10,2%) et Afrique (9,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.