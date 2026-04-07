Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 6 au 10 avril 2026. Quelques valeurs moyennes sont programmées.

Mardi 7 avril 2026

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France : Assemblée Générale Annuelle

Thermador Groupe : Assemblée Générale Annuelle

GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes) : Détachement de dividende

Signaux Girod : Détachement de dividende

Mercredi 8 avril 2026

Société Française de Casinos : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 9 avril 2026

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie : Détachement de dividende

Vendredi 10 avril 2026

Vicat : Assemblée Générale Annuelle

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