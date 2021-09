Trajectoire bas carbone : Vicat et Hynamics (EDF) dévoilent le projet Hynovi.

Le projet Hynovi vise à créer la première filière de production de méthanol décarboné en France et s'inscrit dans les objectifs du gouvernement français en matière de décarbonation de l'industrie et d'indépendance énergétique, dont les carburants de synthèse constituent l'un des principaux leviers. Dans le cadre de l'appel à projets « Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC/IPCEI) », Hynovi a été pré-notifié par l'État français et est en cours d'instruction par la Commission européenne.

Le projet Hynovi cherche à capter 40% du CO2 émis par la cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu (38). Le carbone produit par la cimenterie sera récupéré et combiné à l'hydrogène bas carbone de Hynamics pour ainsi fabriquer du méthanol décarboné.

L'enjeu est de taille : en dix ans, la consommation mondiale de méthanol a doublé et connaîtra une croissance soutenue d'ici à 2050, pour répondre aux nouveaux besoins liés à la mobilité et la chimie décarbonée. Très largement importé en France et produit à 99% à partir d'énergies fossiles, le méthanol est utilisé par de nombreuses industries telles que le transport, la chimie et la construction. Il peut également servir de carburant de synthèse pour les bateaux. Au regard de l'urgence climatique, le projet Hynovi devrait éviter l'émission d'un demi-million de tonnes de CO2 chaque année.

Grâce à l'installation d'un électrolyseur d'une puissance de 330 MW d'ici 2025 sur le site de la cimenterie, au captage des émissions de CO2 à la sortie du four et à l'utilisation de l'oxygène pour faire de l'oxy-combustion, nous comptons produire plus de 200 000 tonnes de méthanol par an, soit un quart de la consommation totale de la France. Ce projet ambitieux pourra ensuite être dupliqué dans d'autres industries européennes et dans le monde.

Hynovi s'inscrit plus largement dans le cadre d'un partenariat innovant et ambitieux entre les deux groupes visant à décarboner nos cimenteries. La coordination des équipes R&D, commerciales, juridiques et marketing des deux acteurs permettra de consolider l'offre d'Hynamics et d'affirmer les objectifs de neutralité carbone de Vicat.