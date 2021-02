VICAT : avance malgré la crise grâce à un excellent second semestre

Vicat réalise une belle progression au SRD ce matin, le titre gagnant 2,91% à 40,70 euros, et est ainsi bien parti pour enregistrer un quatrième hausse en cinq séances. Le cimentier bénéficie de résultats annuels très solides, puisqu'en 2020, malgré l'impact de la crise, son chiffre d'affaires a augmenté de 5,5% à périmètre et taux de change constants (PCC), pour atteindre les 2,81 milliards d'euros. L'activité a été particulièrement soutenue au second semestre, avec une croissance de 13,8% à PCC, permettant ainsi de compenser un repli de 3,2% au premier se mestre du fait du Covid.



Les activités du groupe ont été touchées de façon asymétrique en fonction des réponses politiques à la pandémie dans les régions où il est implanté. En France par exemple (34,3% du chiffre d'affaires), l'activité a reculé de 3,5% à PCC malgré un rebond constaté dès le mois de juin: la division Ciment a progressé de 2,8%, alors que Béton & Granulats et les Autres Produits & Services ont reculé respectivement de 6,5% et 2,7%.



La zone Europe hors France (15,1% du chiffre d'affaires) et la zone Amériques (22,7% du chiffres d'affaires) ont en revanche affiché une croissance respective à PCC de 1,2% et 17,2%.



"Aux Etats-Unis, le secteur de la construction, rapidement reconnu par les autorités comme 'essentiel', a été autorisé à ce titre à poursuivre ses activités", explique Vicat. "Ainsi, les marchés des infrastructures et du résidentiel sont restés dynamiques".



Idem au Brésil, où, malgré la situation sanitaire préoccupante dans certaines régions, le groupe a bénéficié d'un environnement sectoriel plutôt favorable soutenu par les mesures gouvernementales de soutien à l'économie et par les taux d'intérêts faibles, contribuant au développement du secteur résidentiel.



L'Ebitda de Vicat a atteint 557 millions d'euros, soit une progression de 5,9% en base publiée et de 10,1% à périmètre et change constants, pour une marge en progrès de 0,7 point à 19,9%.



L'Ebit a quant à lui atteint les 298 millions, en progression de 11,7% en base publiée et de 17,5% à périmètre et taux de change constants. Sa marge s'améliore de près de 1 point à 10,6%, traduisant ainsi une poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle sur les zones Amériques, Afrique, et Asie. A l'inverse, les zones Europe (hors France) et Méditerranée affichent une dégradation de leurs rentabilités opérationnelles sur l'ensemble de la période.



Au final, Vicat a réalisé un résultat net de 172 millions d'euros, en hausse de 7,7% à PCC, et de 16,3% en base publiée, en dépit des dépréciations d'actifs liés à l'Egypte.



Fort de ces résultats, le groupe va verser un dividende stable à 1,5 euro par action.



Enfin, pour 2021, Vicat a déclaré s'attendre à une progression de son Ebitda à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice, sans toutefois donner d'objectif chiffré. Le groupe a également prévenu que cette attente restait "susceptible d'être modifiée au cours de l'exercice en fonction de l'évolution de la pandémie et de son impact sur l'environnement macro-économique et sectoriel des pays dans lesquels [il] opère".