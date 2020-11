VICAT : prévoit une croissance marquée de son Ebitda en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Vicat s'est établi à 762 millions d’euros, en progression de 6% en base publiée. Il a même progressé de 12% à périmètre et taux de change constants. " En ligne avec la tendance observée au cours du mois de juin 2020, cette progression est la conséquence d’une solide reprise de l’activité une fois les mesures strictes de confinement levées et d’un effet de rattrapage au cours de l’été dont a bénéficié l’ensemble des activités du groupe " a expliqué le cimentier.Compte tenu du contexte, le Groupe a choisi de fournir de façon exceptionnelle l'Ebitda et l'Ebit générés sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020.Le premier s'établit à 403 millions d'euros, en progression de 8,1% en base publiée et de 11,7% à périmètre et change constants. L'EBIT s'élève à 201 millions d'euros, en croissance de 14,6% en base publiée et de 20,5% à périmètre et change constants. Cette évolution traduit une poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle sur les zones Amériques, Afrique, Europe (hors France) et en Asie." L'impact Covid sur la rentabilité opérationnelle du groupe a été gommé fin juillet. La bonne dynamique observée depuis, en particulier dans les dernières implantations du Groupe en Inde et au Brésil, permet d'envisager une progression sensible à périmètre et change constants de la rentabilité opérationnelle du groupe en 2020 " a déclaré Guy Sidos, PDG de Vicat.Plus précisément, il s'attend désormais à une croissance marquée de son Ebitda à périmètre et changes constants. Cette prévision tient compte de la reprise de l'activité, de la baisse des coûts de l'énergie de 8% (soit un impact estimé de -24 millions d'euros hors impact volumes et changes) et du programme de réduction des coûts de structure (estimé à -28 millions d'euros).