Vicat : A suivre aujourd'hui

Vicat a dévoilé des résultats annuels en baisse en raison de la forte hausse des coûts de l’énergie. Le résultat net part du groupe a reculé de 23,6% à 156 millions d’euros. L’Ebitda du cimentier a baissé de 7,9% à 570 millions d’euros. Il a reculé de 5,9% à périmètre et change constants. La marge d’Ebitda a atteint 15,6%, en baisse de 420 points de base. Vicat a été confrontée à une très forte inflation des coûts de production, et notamment de l’énergie, et à l’impact de plusieurs opérations industrielles non récurrentes.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,642 milliards d'euros, en progression de 19,7% à périmètre et change constants. Il a progressé de 16,6% en base publiée.



En 2023, Vicat s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses attendues en 2023. L'Ebitda généré par le groupe en 2023 est attendu en hausse, à un niveau au moins équivalent à celui enregistré en 2021.