Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ciment (53,9%) : 27,1 Mt vendues en 2022 ; - béton prêt à l'emploi et granulats (37,4%) : 10 millions de m3 de béton prêt à l'emploi et 25,3 Mt de granulats vendus. Le solde du CA (8,7%) concerne des activités de transport de matériel et de marchandises liés aux grands chantiers, de préfabrication de produits en béton, de fabrication de produits du bâtiment (colles, enduits, etc.) et de papiers. A fin 2022, le groupe dispose de 272 centrales à béton, de 72 carrières de granulats, de 16 cimenteries et de 5 centres de broyage dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,3%), Europe (10,7%), Amériques (23,6%), Asie (13,7%), Méditerranée (10,3%) et Afrique (9,4%).

Secteur Matériaux de construction